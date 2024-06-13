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Опрос показал, что лидерство Трампа над Байденом пошатнулось в «родной» для него Флориде

В пользу бывшего президента США высказались 46% респондентов, предпочтение нынешнему отдали 42% опрошенных жителей штата.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Отрыв экс-президента США Дональда Трампа от нынешнего американского лидера Джо Байдена по уровню поддержки избирателей сократился в июне в «родном» для республиканца штате Флорида. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду Флоридским Атлантическим университетом.

В пользу Трампа высказались 46% респондентов, предпочтение Байдену отдали 42% опрошенных жителей Флориды. В апреле эти показатели составляли 50% и 42% соответственно. Таким образом, разрыв между двумя претендентами на пост президента США сократился с 8 п. п. до 4 п. п.

Трамп в 2019 году поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида. Там находится его резиденция Мар-а-Лаго. Трамп победил во Флориде на президентских выборах как в 2016, так и в 2020 году, хотя в 2008 и 2012 годах жители штата поддерживали кандидата от Демократической партии Барака Обаму.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,3 п. п. Опрос проводился 8—9 июня. В нем приняли участие 878 жителей штата Флорида.