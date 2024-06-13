Опрос показал, что лидерство Трампа над Байденом пошатнулось в «родной» для него Флориде

Трамп в 2019 году поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида. Там находится его резиденция Мар-а-Лаго. Трамп победил во Флориде на президентских выборах как в 2016, так и в 2020 году, хотя в 2008 и 2012 годах жители штата поддерживали кандидата от Демократической партии Барака Обаму.