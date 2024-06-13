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США ввели санкции против челябинских предприятий группы «Конар»

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня, ФедералПресс. Челябинские компании промышленной группы «Конар» попали под санкции США. Меры направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на ограничение доходов в энергетической сфере, говорится в сообщении американского Минфина.

В санкционный список вошли входящие в группу ООО «Современные кузнечные технологии», ООО «Корнет», АО «Конар», АО «Русские электрически двигатели» (совместное производство с ПАО «Транснефть»). Также санкции введены в отношении ООО «Станкомаш» и ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (основная производственная площадка группы «Конар»).

Всего в списке более 300 физических и юридических лиц из России и из-за рубежа.

Предприятия промышленной группы «Конар» производят продукцию для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, а также для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. Официальные представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.

Россия намерена дать ответ США на новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время мероприятия в посольстве, посвященного Дню России. Он отметил, что новые санкции, введенные Министерством финансов США, являются своеобразным «поздравлением» для российского народа со стороны американских властей.

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