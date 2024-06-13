США ввели санкции против челябинских предприятий группы «Конар»

Предприятия промышленной группы «Конар» производят продукцию для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, а также для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. Официальные представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.