США ввели санкции против челябинских предприятий группы «Конар»

В санкционный список вошли входящие в группу ООО «Современные кузнечные технологии», ООО «Корнет», АО «Конар», АО «Русские электрически двигатели» (совместное производство с ПАО «Транснефть»). Также санкции введены в отношении ООО «Станкомаш» и ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (основная производственная площадка группы «Конар»).
Всего в списке более 300 физических и юридических лиц из России и из-за рубежа.
Предприятия промышленной группы «Конар» производят продукцию для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, а также для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства. Официальные представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.
Россия намерена дать ответ США на новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время мероприятия в посольстве, посвященного Дню России. Он отметил, что новые санкции, введенные Министерством финансов США, являются своеобразным «поздравлением» для российского народа со стороны американских властей.