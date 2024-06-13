СМИ: ХАМАС требует постоянного прекращения огня для заключения соглашения о заложниках

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Главным препятствием для заключения соглашения об освобождении заложников является требование радикального палестинского движения ХАМАС о полном и постоянном прекращении огня. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times of Israel.
Два собеседника издания указали, что ХАМАС требует от властей Израиля предоставления гарантий прекращения огня. В то же время израильская сторона предложила перемирие только на шесть недель в ходе первого этапа предполагаемой сделки. За это время Израиль и ХАМАС должны будут договориться об условиях второго этапа, который будет включать в себя постоянное прекращение огня.
Несмотря на то что предложение Израиля дает возможность продлить шестинедельное перемирие для продолжения переговоров, в ХАМАС опасаются, что временное ограничение позволит израильской стороне найти предлог для возобновления боевых действий и срыва сделки.
31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения о мирном урегулировании в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап — это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.
11 июня ХАМАС и радикальная группировка «Исламский джихад» объявили о передаче посредникам из Катара и Египта ответа на инициативу и выразили готовность к позитивным действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве. США, Египет и Катар подтвердили получение ответа и пообещали продолжить посреднические усилия до заключения договоренности между сторонами конфликта в Газе.