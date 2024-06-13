Эксперт: Китай и США ждет ухудшение отношений в случае победы Трампа на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Отношения между Пекином и Вашингтоном, вероятно, ухудшатся в случае победы на президентских выборах в ноябре бывшего американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg выразил член Постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая, профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго.
«Если Трамп вернется в Белый дом, то, думаю, нас ожидает больше неопределенности в [двусторонних] отношениях. Вероятно, в китайско-американских отношениях наступит новый период ухудшения. Поскольку Трамп уже возглавлял страну на протяжении одного срока, а также поскольку он и его сторонники выступали с заявлениями о Китае и после его ухода с поста президента, мы более-менее понимаем, в чем заключается его политика в отношении Китая. По моему мнению, она жесткая, более необоснованная и более пагубная для интересов обеих стран», — сказал Цзя Цинго, добавив, что подход президента США Джо Байдена к Китаю также нельзя считать мягким, но он «более предсказуем».
Эксперт отметил, что американские ограничения на экспорт в Китай новых технологий контрпродуктивны и вредят обеим странам. «Политика США сфокусирована не на продвижении американских интересов, а на том, чтобы лишить Китай новейших технологий и экономического развития. Для США нет смысла вводить [высокие] пошлины на китайские товары. Такая практика вредит Китаю и создает для США проблемы вроде инфляции. Нет смысла и в расширении экспортных ограничений на поставки в Китай высокотехнологичной продукции, потому что из-за этого американским компаниям сложнее продавать свои товары КНР, значит, сложнее сохранять конкурентное преимущество», — объяснил Цзя Цинго.
«Это может снизить темпы развития высоких технологий в Китае в краткосрочной перспективе. Но это также побудит Китай развивать собственное производство высокотехнологичной продукции. И однажды Китаю может не понадобиться покупать американские товары. Это плохие новости для компаний США», — заключил он.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Китай продвигается вперед в своих усилиях по ликвидации зависимости от американских технологий при производстве микросхем. Издание отмечало, что экспортные ограничения в сфере полупроводников со стороны США, с одной стороны, подорвали производственные возможности Китая в этой области, с другой стороны, побудили вкладывать в нее больше средств, развиваться и экспериментировать.