Эксперт: Китай и США ждет ухудшение отношений в случае победы Трампа на выборах

«Если Трамп вернется в Белый дом, то, думаю, нас ожидает больше неопределенности в [двусторонних] отношениях. Вероятно, в китайско-американских отношениях наступит новый период ухудшения. Поскольку Трамп уже возглавлял страну на протяжении одного срока, а также поскольку он и его сторонники выступали с заявлениями о Китае и после его ухода с поста президента, мы более-менее понимаем, в чем заключается его политика в отношении Китая. По моему мнению, она жесткая, более необоснованная и более пагубная для интересов обеих стран», — сказал Цзя Цинго, добавив, что подход президента США Джо Байдена к Китаю также нельзя считать мягким, но он «более предсказуем».