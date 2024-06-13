DPA: Германия блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против России

Они назвали «сомнения и пожелания внести поправки» со стороны Берлина решающей причиной, почему санкционный пакет до сих пор не согласован. «В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — цитирует агентство собеседника, который имел в виду многочисленные случаи, когда Будапешт блокировал процесс согласования санкций против РФ.