В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА действовал 8,5 часов

Жителей региона, как всегда, просили сохранять спокойствие, поскольку силы ПВО были наготове. Однако все это время следовало быть готовыми к переходу в укрытие, если это все же понадобилось бы. В качестве укрытия в случае опасности атаки БПЛА можно использовать подъезды близлежащих зданий, подземные парковки или подземные переходы — если вы находитесь на улице. При нахождении дома в период опасности следует держаться подальше от окон. В качестве укрытия могут служить, например, ванная или коридор — помещения без остекления, со сплошными стенами.