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В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА действовал 8,5 часов

Объявленный вчера поздним вечером режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменен. Он действовал в течение 8,5 часов. С 22.28 среды, 12 июня, и до 7.07 четверга, 13 июня.

Источник: РИА "Новости"

Жителей региона, как всегда, просили сохранять спокойствие, поскольку силы ПВО были наготове. Однако все это время следовало быть готовыми к переходу в укрытие, если это все же понадобилось бы. В качестве укрытия в случае опасности атаки БПЛА можно использовать подъезды близлежащих зданий, подземные парковки или подземные переходы — если вы находитесь на улице. При нахождении дома в период опасности следует держаться подальше от окон. В качестве укрытия могут служить, например, ванная или коридор — помещения без остекления, со сплошными стенами.

В период действующей опасности и сразу после него воронежские власти о сбитых над регионом воздушных целях не сообщали.