Традиционное ежегодное обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам южноуральского Заксобрания начнется 25 мая в 11:00.
Прямой эфир будет транслироваться в сообществе Гранада ТВ. Мы также расскажем в новостях о наиболее важных моментах.
13 июня в 11:00 Алексей Текслер выступит с обращением
Губернатор расскажет депутатам регионального Заксобрания об итогах минувшего года и расскажет о перспективах развития региона.
Традиционное ежегодное обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам южноуральского Заксобрания начнется 25 мая в 11:00.