13 июня в 11:00 Алексей Текслер выступит с обращением

Традиционное ежегодное обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам южноуральского Заксобрания начнется 25 мая в 11:00.



Прямой эфир будет транслироваться в сообществе Гранада ТВ. Мы также расскажем в новостях о наиболее важных моментах.