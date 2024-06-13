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13 июня в 11:00 Алексей Текслер выступит с обращением

Губернатор расскажет депутатам регионального Заксобрания об итогах минувшего года и расскажет о перспективах развития региона.

Источник: gubernator74.ru

Традиционное ежегодное обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам южноуральского Заксобрания начнется 25 мая в 11:00.

Прямой эфир будет транслироваться в сообществе Гранада ТВ. Мы также расскажем в новостях о наиболее важных моментах.