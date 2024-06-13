В Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут переобучиться за счет бюджета.

На заключительном заседании весенней сессии депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены рассмотреть законопроект, касающийся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона.
Как отметили в парламенте Башкирии, законопроект разработан для усиления социальной защищенности детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, предлагается дать сиротам с инвалидностью возможность однократно пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств республиканского бюджета. Этим же законопроектом предусматривается выплата ежемесячного пособия на весь период обучения и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Размер и порядок выплат установит правительство Башкирии.
«Дети-сироты нередко испытывают сложности с профессиональным самоопределением. Для сирот с инвалидностью, в том числе с умственной отсталостью, это еще более острая проблема, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Принятие закона даст им возможность получить новый старт — повысить квалификацию, получить новую профессию с тем, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни».