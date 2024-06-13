Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут переобучиться за счет бюджета

В Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут переобучиться за счет бюджета.

Источник: Башинформ

На заключительном заседании весенней сессии депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены рассмотреть законопроект, касающийся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона.

Как отметили в парламенте Башкирии, законопроект разработан для усиления социальной защищенности детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, предлагается дать сиротам с инвалидностью возможность однократно пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств республиканского бюджета. Этим же законопроектом предусматривается выплата ежемесячного пособия на весь период обучения и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Размер и порядок выплат установит правительство Башкирии.

«Дети-сироты нередко испытывают сложности с профессиональным самоопределением. Для сирот с инвалидностью, в том числе с умственной отсталостью, это еще более острая проблема, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Принятие закона даст им возможность получить новый старт — повысить квалификацию, получить новую профессию с тем, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни».

бюджет
образование