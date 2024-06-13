В Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут переобучиться за счет бюджета.

«Дети-сироты нередко испытывают сложности с профессиональным самоопределением. Для сирот с инвалидностью, в том числе с умственной отсталостью, это еще более острая проблема, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Принятие закона даст им возможность получить новый старт — повысить квалификацию, получить новую профессию с тем, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни».