Свердловская делегация на ПМЭФ заключила ряд соглашений

«Экосистема “Космос” с технопарком и индустриальным парком создается в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Это не просто площадка, на которой соберутся производители, — сообщил Андрей Мисюра. — Мы выстраиваем кооперационные цепочки, направленные на производство именно тех продуктов, которые сегодня нужны стране. Одна из главных производственных сфер — это радиоэлектроника. Если мы хотим создать инновационный продукт, всегда “под рукой” должны быть цепочки сопутствующих технологических переделов, сконцентрированные в одном месте. Если у вас нет хотя бы одного винтика, вы не построите “умную ракету”.