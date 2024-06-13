Свердловская делегация на ПМЭФ заключила ряд соглашений

Высокотехнологичное предприятие по утилизации отходов электронного и электрического оборудования появится в Свердловской области. Соглашение о его создании на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Кроме этого, глава региона договорился об открытии «Школы 21» в Екатеринбурге, социально-экономическом развитии Первоуральска, сотрудничестве Свердловской области и ВТБ в развитии региона.
Также на площадке форума заместитель главы МИД РФ вручил губернатору нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».
Обучение IT-специалистов.
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Делегацию Свердловской области на одном из крупнейших в России мероприятий возглавлял губернатор Евгений Куйвашев.
В рамках форума глава региона подписал с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом соглашение об открытии в Екатеринбурге «Школы 21». Это флагманский образовательный проект Сбера, который готовит высококвалифицированных IT-специалистов.
Инновационный проект «Школа 21» позволяет всем желающим старше 18 лет бесплатно получить востребованную IT-профессию. На данный момент подобные кампусы работают в Москве, Казани, Новосибирске, Белгороде, Якутске, Сургуте, Ярославле, Великом Новгороде и Магасе. В них обучаются 5600 человек. В ближайшее время такие школы откроются и в других городах России по поручению президента России Владимира Путина.
Все выпускники «Школы 21» трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. В учебное заведение можно поступить не зависимо от знаний, опыта работы, умений программирования и наличия диплома. Занятия здесь проходят на отечественной цифровой образовательной платформе.
Утилизация отходов.
В Свердловской области появится центр переработки отходов электроники. Соглашение о сотрудничестве в целях улучшения экологической ситуации в регионе на ПМЭФ подписали Евгений Куйвашев, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и гендиректор «Акрон Холдинга» Павел Морозов.
В рамках сотрудничества будет реализован инвестиционный проект по созданию центра переработки отходов электрического и электронного оборудования в регионе. Также прорабатывается возможность развития сети пунктов приема вторсырья, организация взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО.
Сотрудничество с Российским экологическим оператором позволит нарастить темпы переработки отходов электроники, а также расширить использование в производственных процессах вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из отходов электрического и электронного оборудования.
Денис Буцаев поддержал инициативу по созданию в Свердловской области высокотехнологичного предприятия по утилизации отходов электронного и электрического оборудования.
Новый инвестор.
Кроме этого, Евгений Куйвашев подписал соглашение о социально-экономическом развитии Первоуральска. Оно предусматривает участие завода «Хромпик», входящего в группу компаний «Полипласт», в реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
«Первоуральск — это один из красивейших городов Свердловской области. Я рад, что с помощью нового инвестора город станет еще более удобным для жизни. Сегодня ведутся работы по поддержке команды “Уральский трубник”, создана Академия хоккея, — сказал Евгений Куйвашев. — В социальную сферу компанией вкладываются огромные средства. Мы со своей стороны вместе с муниципалитетом будем развивать микрорайон, ремонтировать дороги, школы, больницы. На это направлено подписанное сегодня соглашение».
По его словам, совместные усилия региональных и местных властей, а также промышленного предприятия будут направлены на развитие системы образования, медицины, спорта, создания комфортной среды в городе и охраны здоровья населения.
«Мы признательны губернатору Евгению Куйвашеву за доверие и поддержку, — сказал председатель Совета директоров акционерного общества “Полипласт” Александр Шамсутдинов. — Благодаря этому стратегическому партнерству мы сможем не только расширить и модернизировать наше производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска Свердловской области».
Банковская поддержка.
Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ Евгений Куйвашев подписал с заместителем президента — председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым. Это партнерство позволит внедрять современные финансовые технологии в Свердловской области, развивать банковскую инфраструктуру, совместно оказывать поддержку импортозамещению и инновационному развитию промышленных предприятий.
«Я благодарен за то, что ВТБ присутствует в нашем регионе. Мы реализуем обширную программу взаимодействия, вы участвуете в различных проектах, в том числе в нашей карте “Уралочка”, благодаря которой многими продуктами вашего банка пользуются и пенсионеры, и те, кто нуждается в банковской поддержке, — сказал Евгений Куйвашев. — Сегодняшнее соглашение, уверен, придаст новый импульс развитию и инвестиционного климата, и нашего взаимодействия, и развертывания ваших продуктов».
В рамках сотрудничества будут развивать системы кредитования физических и юридических лиц, финансово-экономический консалтинг, внедрять современные банковские технологии.
«Свердловская область сегодня — динамично развивающийся регион с активным предпринимательским сообществом, — сказал Денис Бортников. — Помимо традиционных металлургии и машиностроения, здесь силен собственный строительный комплекс, торгово-розничные и транспортно-логистические компании. ВТБ в Свердловской области активно работает как в рознице, так и с предприятиями разного масштаба. Уверен, что подписанное соглашение придаст новый импульс нашему сотрудничеству с правительством региона по поддержке жителей и бизнеса региона».
Экосистема «Космос».
Стратегическим партнером научно-производственной экосистемы «Космос», которая реализуется в Свердловской области, станет производственное предприятие «Инсистенс». Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра и директор производственного предприятия «Инсистенс» Марат Манаев. Компания возьмет на себя часть производственных этапов работы.
«Экосистема “Космос” с технопарком и индустриальным парком создается в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Это не просто площадка, на которой соберутся производители, — сообщил Андрей Мисюра. — Мы выстраиваем кооперационные цепочки, направленные на производство именно тех продуктов, которые сегодня нужны стране. Одна из главных производственных сфер — это радиоэлектроника. Если мы хотим создать инновационный продукт, всегда “под рукой” должны быть цепочки сопутствующих технологических переделов, сконцентрированные в одном месте. Если у вас нет хотя бы одного винтика, вы не построите “умную ракету”.
По словам Марата Манаева, общая цель — создать инновационную среду, где научный и промышленный потенциал будут максимально использоваться для развития инструментальной отрасли.
«Мы готовы к производственной кооперации с другими участниками экосистемы, а также сотрудничеству в области исследований и разработок», — сказал Марат Манаев.
Цифровая платформа для взаимодействия участников экосистемы «Космос» будет презентована с 8 по 10 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.
Награда за сотрудничество.
В рамках ПМЭФ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин вручил губернатору Евгению Куйвашеву нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».
«Уважаемый Евгений Владимирович, вы признанный участник международного сотрудничества в России. Ваша область и город Екатеринбург узнаваемы в международной среде, — сказал Александр Панкин. — По части торгового, гуманитарного, образовательного и спортивного сотрудничества Екатеринбург является площадкой для многих важных международных мероприятий».
В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что регион укрепляет международные связи. Внешнеторговыми партнерами области выступают 148 иностранных государств.
«Для меня это большая честь. Екатеринбург должен и впредь все более динамично развивать в том числе международное сотрудничество, — сказал губернатор. — Мы становимся площадкой для международных мероприятий, приглашаем иностранных инвесторов, развиваем все объекты гуманитарного сотрудничества. Есть огромное количество студентов, которые с удовольствием приезжают жить в Екатеринбург».
В Свердловской области постоянно проходят крупные международные мероприятия высокого уровня. В последние годы регион принимал Всемирный день городов ООН-Хабитат, матчи Чемпионата мира по футболу, Международный фестиваль университетского спорта. Ежегодно в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в которой принимают участие тысячи иностранных гостей.
В текущем году делегация Свердловской области приняла участие в выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия, а также в восьмом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. В июне делегация региона во главе с Евгением Куйвашевым приняла участие во флагманском мероприятии ОАЭ — промышленной выставке «Сделай это в Эмиратах».