Антонов пообещал «решительный» ответ России на новые санкции США

Биржа объявила о приостановке с 13 июня торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее Центробанк сообщил, что с этого же дня не будет проводить торги гонконгским долларом.