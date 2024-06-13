Губернатор Александр Гусев поздравил земляков с 90-летием Воронежской области

— К таким результатам родной край вели многие поколения воронежцев. Спасибо всем, кто праведно жил на этой земле — защищал ее от врага, ударно строил ее благополучие и счастье. Спасибо вам, дорогие современники, за то, что старательно развиваете дело предков. Мы убеждены, что впереди у Воронежской области — множество побед, главная из которых будет связана с участием в СВО. Пусть наш регион всегда остается местом рождения и притяжения трудолюбивых, смелых, добрых людей. Местом, дарующим силы и любовь, — говорится в поздравлении.