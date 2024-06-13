Губернатор Александр Гусев поздравил земляков с 90-летием Воронежской области

— Уважаемые друзья, примите сердечные поздравления с 90-летием Воронежской области — земли со славным прошлым, замечательным настоящим и будущим! — сказали Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Губернатор и спикер облдумы отметили, что 90 лет — это лишь часть общей истории Воронежской края, но этот период стал особенно важным. Регион внес бесценный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, а затем уверенно приумножал достижения страны и собственные успехи.
— Двадцать первый век открыл перед областью новые возможности. Как во всей России, экономические и социальные процессы обрели системность и стремительность. Мы ставили рекорды в аграрной сфере, закаляли индустриальный характер, наполняли смыслом и красотой культурное пространство, — подвели итоги Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Первые лица региона подчеркнули, что сегодня Воронежская область стала одной из тех, кто показывает пример в хозяйственной и гуманитарной деятельности.
— К таким результатам родной край вели многие поколения воронежцев. Спасибо всем, кто праведно жил на этой земле — защищал ее от врага, ударно строил ее благополучие и счастье. Спасибо вам, дорогие современники, за то, что старательно развиваете дело предков. Мы убеждены, что впереди у Воронежской области — множество побед, главная из которых будет связана с участием в СВО. Пусть наш регион всегда остается местом рождения и притяжения трудолюбивых, смелых, добрых людей. Местом, дарующим силы и любовь, — говорится в поздравлении.