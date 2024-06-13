В Молдове начат процесс реструктуризации и оптимизации управления автодорог

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Госпредприятие «Государственная администрация автомобильных дорог» будет реорганизовано в акционерное общество АО «Национальная администрация автодорог» с полностью государственным капиталом. Соответствующее постановление утвердило правительство Молдовы.
В кабмине заявили, что данное преобразование станет первым этапом процесса реструктуризации и укрепления управления национальной дорожной сетью.
Следующий этап предполагает консолидацию государственного пакета акций в акционерных обществах, специализирующихся на обслуживании дорог общего пользования. Впоследствии произойдет поглощение других 10 акционерных обществ, работающих в этой сфере.
Акции АО «Национальная администрация автодорог» будут принадлежать Агентству публичной собственности, которое обеспечит реорганизацию компании в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.
«Реорганизация предприятия повысит эффективность использования ресурсов дорожного фонда и увеличит возможности освоения финансовых средств, выделяемых из внешних источников. Также будет усовершенствована система строительства, модернизации, ремонта и периодического содержания национальных дорог общего пользования».
Как заявили в ведомстве, данная реорганизация проходит в рамках реформы управления госсобственностью, которую осуществляет правительство.
ГП «Государственная администрация автомобильных дорог» было основано в 2002 году.