Внедрить стандарт качества жизни граждан планируют в Казахстане

«Это преимущественно проекты водоснабжения, водоотведения и социальной инфраструктуры, которые должны были внести свой вклад в повышение качества жизниграждан. В реальном секторе экономики основные инфраструктурные инициативы реализуются через субъекты квазигоссектора. Только за 2023 год они получили почти 1,2 трлн тенге из бюджета. При этом неиспользованный остаток по итогам вырос более чем в 2,5 раза. Дополнительно выявлено еще 383 млрд тенге, которые были выделены, размещены на счетах и не использованы по назначению», — озвучил Алихан Смаилов.