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МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС

Министр энергетики РУз и Глава Международного агентства по атомной энергии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Источник: AP 2023

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Узбекистан в строительстве атомной электростанции малой мощности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РУз.

В ходе встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в столице Австрии Вене стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Как отмечалось, республика тесно сотрудничает с МАГАТЭ «по всем аспектам мирного использования атомной энергии».

«МАГАТЭ готово продолжать поддерживать Узбекистан на пути его планов внедрять в стране атомную энергетику, в частности, малые модульные реакторы».

сказал Гросси.

Напомним, что 27 мая в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан между двумя странами в присутствии их президентов был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции. Эти изменения предусматривают строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.

Также на полях мероприятия акционерное общество «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») и ГУП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в РУз.

Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к работам также привлекут местные компании.

Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. По информации «Росатома», строительство начнется уже этим летом. Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию поэтапно: с 2029 по 2033 год.

Для справки: в основе проекта сооружения АСММ в Джизакской области лежит новейшая российская разработка — водо-водяной реактор РИТМ-200Н со сроком службы до 60 лет. Это результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые три уже ввели в эксплуатацию.

АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек.

У атомных станций малой мощности есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС, благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности — очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки. При этом только у России имеется референтный опыт в сооружении станций малой мощности.

энергетика