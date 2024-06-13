МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС

Напомним, что 27 мая в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан между двумя странами в присутствии их президентов был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции. Эти изменения предусматривают строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.

Также на полях мероприятия акционерное общество «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации « Росатом ») и ГУП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в РУз.

Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. По информации «Росатома», строительство начнется уже этим летом. Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию поэтапно: с 2029 по 2033 год.

Для справки: в основе проекта сооружения АСММ в Джизакской области лежит новейшая российская разработка — водо-водяной реактор РИТМ-200Н со сроком службы до 60 лет. Это результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые три уже ввели в эксплуатацию.