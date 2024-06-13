МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС

В ходе встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в столице Австрии Вене стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Как отмечалось, республика тесно сотрудничает с МАГАТЭ «по всем аспектам мирного использования атомной энергии».
«МАГАТЭ готово продолжать поддерживать Узбекистан на пути его планов внедрять в стране атомную энергетику, в частности, малые модульные реакторы».
Напомним, что 27 мая в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан между двумя странами в присутствии их президентов был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции. Эти изменения предусматривают строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.
Также на полях мероприятия акционерное общество «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») и ГУП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в РУз.
Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к работам также привлекут местные компании.
Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. По информации «Росатома», строительство начнется уже этим летом. Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию поэтапно: с 2029 по 2033 год.
АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек.
У атомных станций малой мощности есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС, благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности — очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки. При этом только у России имеется референтный опыт в сооружении станций малой мощности.