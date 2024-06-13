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Минниханов вместе с помощником президента РФ вручил госнаграды 38 татарстанцам

Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником президента России Алексеем Дюминым вручил государственные награды 38 татарстанцам. В торжественной церемонии принял участие и советник президента страны Игорь Левитин.

Источник: сайт Раиса Республики Татарстан

Награждение было приручено ко Дню России. По словам Минниханова, Татарстан последовательно поддерживает курс на строительство сильной России и укрепление ее могущества. Дюмин добавил, что величие и слава Отечества связано с успехом и достижениями людей, их доблестным служением Родине, душевным отношением к своей стране.

Награду получили представители промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, здравоохранения, культуры, спорта, участники СВО. Речь идет о орденах Александра Невского, Дружбы, «За заслуги перед Татарстаном», «Дуслык», медалях ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги перед республикой», медали региона «За доблестный труд». Также некоторым татарстанцам присвоили почетные звания заслуженных работников России.

Напомним, в Татарстане «Учеником года — 2024» стал Ренат Каримов. Он заканчивает 11 класс в лицее имени Лобачевского.