Минниханов вместе с помощником президента РФ вручил госнаграды 38 татарстанцам

Награждение было приручено ко Дню России. По словам Минниханова, Татарстан последовательно поддерживает курс на строительство сильной России и укрепление ее могущества. Дюмин добавил, что величие и слава Отечества связано с успехом и достижениями людей, их доблестным служением Родине, душевным отношением к своей стране.