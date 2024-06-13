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Текслер: Единовременная областная выплата для контрактников составит 305 тыс. рублей

Единовременная областная выплата для контрактников составит 305 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Текслер озвучил решение увеличить размер выплаты для южноуральцев при заключении контракта с Минобороны РФ на 35% — до 305 тыс. рублей.

Глава региона попросил депутатов Заксобрания поддержать эту инициативу на внеочередном заседании 13 июня.

С 2023 года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируются домовладения и многое другое, сказал губернатор.