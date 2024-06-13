Текслер: Единовременная областная выплата для контрактников составит 305 тыс. рублей

С 2023 года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируются домовладения и многое другое, сказал губернатор.