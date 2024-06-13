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Воронежцам сообщили, где ночью были сбиты БПЛА

В ночь на четверг, 13 июня, в регионах России были пресечены очередные попытки терактов с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА): дежурные средства ПВО уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один беспилотник — над территорией Владимирской области. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем tg-канале уточнил, что вражеские дроны были уничтожены на подлете к Ярославлю. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. Глава региона напомнил, что при обнаружении фрагментов беспилотников приближаться к ним не следует. О подобных находках необходимо сообщать по номеру 112.

В Воронежской области опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 22:28. Информация появилась в telegram-канале губернатора Александра Гусева. Отбой дали в 7:07. О сбитых БПЛА не сообщается.