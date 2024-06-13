Воронежцам сообщили, где ночью были сбиты БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем tg-канале уточнил, что вражеские дроны были уничтожены на подлете к Ярославлю. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. Глава региона напомнил, что при обнаружении фрагментов беспилотников приближаться к ним не следует. О подобных находках необходимо сообщать по номеру 112.