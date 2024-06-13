Глава Крыма поздравил православных христиан с Вознесением Господним

«По словам нашего Патриарха, праздник Вознесения должен устремлять наш духовный взор в то будущее, когда каждый из нас предстанет перед лицом Божиим, перед Его справедливым судом и ответит за свою жизнь. Это главное, о чем мы должны помнить, оценивая свои слова, поступки, планы и намерения», — сказал глава РК.