Глава Крыма поздравил православных христиан с Вознесением Господним

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех с праздником, который считается одним из самых любимых и почитаемых в народе.
Этот праздник символизирует веру в Бога, в победу добра над злом и света над тьмой. Праздник посвящен одному из ключевых событий библейской истории — Вознесение Господа Иисуса Христа на небо, которое увидели Его ученики.
«По словам нашего Патриарха, праздник Вознесения должен устремлять наш духовный взор в то будущее, когда каждый из нас предстанет перед лицом Божиим, перед Его справедливым судом и ответит за свою жизнь. Это главное, о чем мы должны помнить, оценивая свои слова, поступки, планы и намерения», — сказал глава РК.