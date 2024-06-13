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Глава Крыма поздравил православных христиан с Вознесением Господним

13 июня православные христиане отмечают великий праздник Вознесения Господня.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех с праздником, который считается одним из самых любимых и почитаемых в народе.

Этот праздник символизирует веру в Бога, в победу добра над злом и света над тьмой. Праздник посвящен одному из ключевых событий библейской истории — Вознесение Господа Иисуса Христа на небо, которое увидели Его ученики.

«По словам нашего Патриарха, праздник Вознесения должен устремлять наш духовный взор в то будущее, когда каждый из нас предстанет перед лицом Божиим, перед Его справедливым судом и ответит за свою жизнь. Это главное, о чем мы должны помнить, оценивая свои слова, поступки, планы и намерения», — сказал глава РК.

религии