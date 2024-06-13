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«Путин шлет сигнал». СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker.

Источник: © РИА Новости

«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал», — говорится в материале.

Обозреватель предположила, что появление кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение Белого дома Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России.

«Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный», — подытожила автор.

Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ «Николай Чикер».

Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

Путин Владимир