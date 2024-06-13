На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски

Минобороны сообщило о ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил в Telegram-канале. Отмечается, что задействованные в учениях экипажи Военно-морского флота осуществили выходы в море в назначенный район патрулирования.
Подготовка к учениям нестратегических ядерных сил началась в начале мая. Поводом были названы заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину.
Первый этап стартовал 21 мая, военные Южного военного округа отработали подачу ядерных боеприпасов для комплексов «Искандер», оборудование авиации ракетами с ядерным боезарядом, в том числе специально собранными ракетами «Кинжал». В ходе второго этапа силы ракетных соединений ЛВО отрабатывали получение боеприпасов для «Искандера-М».