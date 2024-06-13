На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски

Первый этап стартовал 21 мая, военные Южного военного округа отработали подачу ядерных боеприпасов для комплексов «Искандер», оборудование авиации ракетами с ядерным боезарядом, в том числе специально собранными ракетами «Кинжал». В ходе второго этапа силы ракетных соединений ЛВО отрабатывали получение боеприпасов для «Искандера-М».