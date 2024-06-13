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Губернатор Челябинской области анонсировал новые выплаты многодетным семьям

Многодетным челябинцам выплатят по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области расширят меры материальной поддержки многодетных семей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания. Так, ежемесячная выплата на второго ребенка вырастет с 1 июля до 100% прожиточного минимума — 15 тысяч рублей ежемесячно.

«С 1 июля увеличиваем ежемесячную компенсацию оплаты услуг ЖКХ и вводим новую меру соцподдержки: ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка на приобретение школьной и спортивной формы», — сказал губернатор.

Кроме того, в Челябинской области будут выделены дополнительные средства на организацию горячего питания в школах для детей из многодетных семей.

Число многодетных семей в Челябинской области за последние годы выросло почти на треть, отметил Алексей Текслер.