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Медведев заявил, что у РФ не должно быть в отношении врага никаких правил

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. США и их союзники ведут против РФ войну без правил, поэтому и с российской стороны не должно быть никаких правил в отношении врага, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя в своем Telegram-канале новые американские санкции, он задался вопросом, нужно ли на них реагировать. «Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними. А с другой стороны — нужно, — заметил политик. — Ведь они — США и их союзнички — объявили нам войну без правил!».

Медведев предложил реагировать на это зеркально. «И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!» — подчеркнул он. «Помните: Quid pro quo! Tit for tat! Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)», — добавил зампред Совбеза РФ.

Медведев Дмитрий