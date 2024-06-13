Медведев заявил, что у РФ не должно быть в отношении врага никаких правил

Комментируя в своем Telegram-канале новые американские санкции, он задался вопросом, нужно ли на них реагировать. «Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними. А с другой стороны — нужно, — заметил политик. — Ведь они — США и их союзнички — объявили нам войну без правил!».