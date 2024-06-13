Уроженка Омска Ольга Петерсен прошла в парламент Гамбурга

Уроженка Омска Ольга Петерсен победила на местных выборах в парламенте Гамбурга, набрав 3460 голосов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации источника, этих голосов достаточно, чтобы Петерсен вошла в районный совет. Часть голосов еще подсчитывается, однако, это вряд ли повлияет на результаты голосования.
Как сообщает KP.RU со ссылкой на Bild, Петерсен в 2024 году приезжала в Россию, где она была наблюдателем на выборах президента РФ. После этого фракция «Альтернатива для Германии» исключила правозащитницу из своих рядов. Сейчас решается вопрос об исключении Петерсен из партии.