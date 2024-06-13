Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженка Омска Ольга Петерсен прошла в парламент Гамбурга

В гамбургском районе Хаусбург Петерсен набрала 3460 голосов.

Источник: AP 2023

Уроженка Омска Ольга Петерсен победила на местных выборах в парламенте Гамбурга, набрав 3460 голосов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, этих голосов достаточно, чтобы Петерсен вошла в районный совет. Часть голосов еще подсчитывается, однако, это вряд ли повлияет на результаты голосования.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на Bild, Петерсен в 2024 году приезжала в Россию, где она была наблюдателем на выборах президента РФ. После этого фракция «Альтернатива для Германии» исключила правозащитницу из своих рядов. Сейчас решается вопрос об исключении Петерсен из партии.