Уроженка Омска Ольга Петерсен прошла в парламент Гамбурга

Как сообщает KP.RU со ссылкой на Bild, Петерсен в 2024 году приезжала в Россию, где она была наблюдателем на выборах президента РФ. После этого фракция «Альтернатива для Германии» исключила правозащитницу из своих рядов. Сейчас решается вопрос об исключении Петерсен из партии.