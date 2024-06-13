Верховный суд Казахстана вернул государству оборонный объект

«Верховным судом по иску главного военного прокурора возвращен оборонный объект министерства обороны стоимостью более 5 миллиардов тенге (более 11 миллионов долларов). Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, двух административных зданий, двух производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица. В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.