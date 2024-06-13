Сколько денег в Нацфонде Казахстана? Ответ главы Минфина

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. В 2023 году наблюдаются позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда, отметил министр финансов Мади Такиев на заседании сената.
«Активы Нацфонда увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 65,7 млрд американских долларов», — сказал министр.
При этом он отметил, что гарантированный трансферт снизился почти в два раза — с 4 до 2,2 трлн. тенге.
«По проекту “Нацфонд — детям” в текущем году сумма начисления на одного ребенка составила 100,5 долларов. Начислена общая сумма в размере 695,5 млн. долларов, из них 304 815 человек в 2024 году достигли 18 лет и смогут воспользоваться суммарно начислениями в размере 30,6 млн долларов», — добавил глава Минфина.
Общее количество участников программы на 1 января 2024 года составило 6 919 131 ребенок.