Сколько денег в Нацфонде Казахстана? Ответ главы Минфина

«По проекту “Нацфонд — детям” в текущем году сумма начисления на одного ребенка составила 100,5 долларов. Начислена общая сумма в размере 695,5 млн. долларов, из них 304 815 человек в 2024 году достигли 18 лет и смогут воспользоваться суммарно начислениями в размере 30,6 млн долларов», — добавил глава Минфина.