Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться.