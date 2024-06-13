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Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко

Пашинян: ни один чиновник не посетит Белоруссию, пока там будет Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться.

«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию».

сказал он.

По словам Пашиняна, «теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа».

«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?».

сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что «будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ».

Лукашенко Александр