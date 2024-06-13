Минниханов обсудил с главой «Автодора» перспективные дорожные инвестпроекты

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули дальнейшее взаимодействие в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.
Кроме того, Раис РТ и руководитель «Автодора» обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.
Во встрече также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и другие официальные лица.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на продление платной трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга из Фонда национального благосостояния выделят 77 млрд рублей.