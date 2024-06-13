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Минниханов обсудил с главой «Автодора» перспективные дорожные инвестпроекты

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули дальнейшее взаимодействие в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.

Кроме того, Раис РТ и руководитель «Автодора» обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.

Во встрече также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и другие официальные лица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на продление платной трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга из Фонда национального благосостояния выделят 77 млрд рублей.