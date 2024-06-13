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Текслер: В Челябинской области введут доплаты для молодых педагогов

В Челябинской области введут доплаты для молодых педагогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с посланием к Законодательному Собранию.

«Уже в текущем году мы запустим региональную стимулирующую выплату для молодых педагогов, которая будет осуществляться в течение трех лет с момента их трудоустройства, чтобы дополнительно мотивировать молодых учителей», — сказал он.

Губернатор поручил провести первую выплату по итогам текущего учебного года.

«За пять лет регион столкнулся с вызовами небывалой сложности: от пандемии ковида до работы в жестких условиях санкционного давления. Отвечая на них, сформирована сильная целеустремленная команда, где главным звеном являются южноуральцы», — отметил Текслер.

образование