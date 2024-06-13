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Иностранцев, оскорбляющих народ Узбекистана, планируют высылать из страны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Группа депутатов внесла в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект, который может запретить иностранным гражданам находиться в Узбекистане, передает корреспондент Podrobno.uz.

Основанием для недопуска к пребыванию в Узбекистане могут послужить публичные заявления или действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, разжигание межгосударственной, социальной, национальной, расовой и религиозной вражды, унижение чести, достоинства или истории народа Узбекистана.

Признанное нежелательным лицо получит уведомление МИДа и должно будет добровольно покинуть страну в течение 10 дней. В противном случае ему будет грозить депортация из страны. Таким лицам также запретят въезд в Узбекистан в течение пяти лет, открывать здесь банковские счета, покупать недвижимость и участвовать в приватизации государственного имущества.

Инициаторы законопроекта считают, что его принятие обусловлено необходимостью установления дополнительных мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации. Они также ссылаются на опыт таких стран, как Казахстан, Азербайджан, Россия, Польша, Беларусь и Китай.