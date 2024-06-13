Евгений Куйвашев поручил обеспечить высокий уровень «цифровой зрелости»

«Обозначаю те направления, которые требуют особого внимания и эффективного межведомственного взаимодействия. Прежде всего, речь об электронных сервисах в сфере здравоохранения, так как система записи на приём к врачам еще не вся налажена. Далее, считаю важным более активно привлекать граждан к участию в городском развитии через специализированные информационные ресурсы, это уже в большей степени сфера ответственности глав муниципалитетов. Прошу органы исполнительной власти по своим профилям обеспечить постоянный контроль достижения показателей “цифровой зрелости”, продолжить работу над повышением качества услуг, оказываемых в электронном виде».