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Лукашенко проводит кадровый день

На данный момент в Беларуси есть несколько вакантных министерских должностей, позиций ректоров вузов, возможны назначения в дипкорпусе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит кадровый день, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вакантные должности: министров, помощников Президента, местная вертикаль, ректоры, дип.корпус», — отмечается в сообщении.

Позднее был уточнен список постов, по кандидатурам на которые сегодня можно ожидать решений:

  • министр информации,
  • министр труда и социальной защиты,
  • помощник по Минской области,
  • председатель телеканала ОНТ,
  • посол в Кыргызстане.

Еще одно назначение, которое может быть утверждено сегодня, — глава президентской администрации.

Лукашенко Александр