МИНСК, 13 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит кадровый день, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Вакантные должности: министров, помощников Президента, местная вертикаль, ректоры, дип.корпус», — отмечается в сообщении.
Позднее был уточнен список постов, по кандидатурам на которые сегодня можно ожидать решений:
- министр информации,
- министр труда и социальной защиты,
- помощник по Минской области,
- председатель телеканала ОНТ,
- посол в Кыргызстане.
Еще одно назначение, которое может быть утверждено сегодня, — глава президентской администрации.