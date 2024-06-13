Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим соцработникам республики

«Все вы — люди с большим и чутким сердцем, всегда готовые прийти на помощь тем, кто в ней остро нуждается.
Поддержка участников специальной военной операции, инвалидов и особенных детей, активное долголетие пожилых людей во многом зависят от чуткости, милосердия, ответственности и добросовестного труда более 11 тысяч работников системы социальной защиты населения нашей республики.
С такой большой и слаженной “командой Добра и Заботы” мы, уверен, успешно решим задачи, поставленные перед нами в Указе Президента о национальных целях развития России.
Нужно признать, что за последние годы объемы вашего труда выросли кратно. Вы успешно внедряете новые формы работы с тысячами семей. Внедряете механизмы государственного социального заказа. Привлекаете к работе на рынке социальных услуг негосударственные организации. Способствуете улучшению ситуации на рынке труда», — сказал Радий Хабиров.
Поддержка сферы труда, занятости и социальной защиты населения — особый приоритет властей республики. Для решения этих задач в прошлом году направлено более 38,3 млрд. рублей, на этот год предусмотрено 37,5 млрд. рублей.
Более миллиона жителей республики, в том числе свыше 309 тысяч семей с детьми, получают меры социальной поддержки. Социальные службы предоставляют 54 вида пособий и компенсационных выплат, в том числе около 20 видов выплат — семьям с детьми.
С прошлого года в ведении министерства семьи и труда находятся все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства.
За последние три года количество детей-сирот в республике снизилось на 1 623 человека (на 13,6%), так же, как и число неблагополучных семей.
В рамках апробации механизмов государственного социального заказа республика стала лидером по реализации сертификатов.
С их помощью более 35,5 тыс. человек получили услуги на дому.
«Впервые на условиях федерального финансирования с сентября прошлого года республика вошла в пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода. Благодаря заботе социальных работников и сиделок 800 человек, получающих уходовые услуги (из них более 50 одиноких людей), остаются жить у себя дома, не переезжая в интернатные учреждения. Для 7 тысяч одиноких пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в интернатах, созданы все условия для жизни. Организован качественный уход, принимаются меры для их социальной адаптации. В рамках национального проекта “Демография” построен новый жилой корпус Благовещенского психоневрологического интерната на 60 мест. Это наша первая масштабная стройка за последние 10 лет. В этом году планируем ввести в строй дополнительный корпус Республиканского геронтологического центра “Именлек” на 50 мест. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья у нас сформирована сеть реабилитационных центров, в которых ежегодно 600 специалистов оказывают помощь более 16 тыс. детей. В этом году будут открыты реабилитационный и образовательный центры для детей-инвалидов “Салют” и Мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов».
В республике ведется большая работа по поддержке участников СВО и их семей. Сегодня под опекой социальных работников находятся более тысячи семей участников СВО (престарелым родителям оказывается помощь в быту и содействие в решении жизненных ситуаций, а женам — в уходе за малолетними детьми). Только в этом году специалисты центров «Семья» совершили обход более 6,5 тыс. семей участников спецоперации. По словам Радия Хабирова, нужно и дальше не оставлять людей в непростых ситуациях, быть вместе с каждой семьей.
Впервые республика вошла в первую десятку регионов — лидеров федерального рейтинга рынка труда. Благодаря своевременным мерам по снижению напряженности на рынке труда удалось удержать безработицу на рекордно низком уровне за последние 30 лет.
Одновременно завершили создание 4 современных кадровых центров в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Кумертау. До конца года предстоит модернизировать всю службу занятости.
«Сложно словами передать весь масштаб, ежедневный объём вашей работы на местах. Только самые добрые и отзывчивые люди выбирают профессию служения людям. Искренне благодарю за неравнодушие, ваш благородный и очень важный труд», — сказал Глава республики.