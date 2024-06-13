Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим соцработникам республики

«Впервые на условиях федерального финансирования с сентября прошлого года республика вошла в пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода. Благодаря заботе социальных работников и сиделок 800 человек, получающих уходовые услуги (из них более 50 одиноких людей), остаются жить у себя дома, не переезжая в интернатные учреждения. Для 7 тысяч одиноких пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в интернатах, созданы все условия для жизни. Организован качественный уход, принимаются меры для их социальной адаптации. В рамках национального проекта “Демография” построен новый жилой корпус Благовещенского психоневрологического интерната на 60 мест. Это наша первая масштабная стройка за последние 10 лет. В этом году планируем ввести в строй дополнительный корпус Республиканского геронтологического центра “Именлек” на 50 мест. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья у нас сформирована сеть реабилитационных центров, в которых ежегодно 600 специалистов оказывают помощь более 16 тыс. детей. В этом году будут открыты реабилитационный и образовательный центры для детей-инвалидов “Салют” и Мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов».