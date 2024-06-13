Конфликт Пашиняна и Лукашенко в ОДКБ: что известно

В феврале 2024 года президент Белоруссии заявил, что ОДКБ не разрушится без Армении, но призвал армянские власти не торопиться с выходом из организации. «Мы на это (на заявления армянской стороны о заморозке участия в ОДКБ — ИФ) реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится», — сказал Александр Лукашенко.