Конфликт Пашиняна и Лукашенко в ОДКБ: что известно

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе — ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — заявил Пашинян на заседании парламента в четверг. Он подчеркнул, что в рамках СНГ и ЕАЭС ему всё-таки придётся взаимодействовать с президентом Белоруссии.
Но хочу заявить, что Белоруссию я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. И ни один официальный представитель Армении не посетит.
Премьер-министр Армении отметил, что отношения в рамках ОДКБ могут теоретически измениться, если, к примеру, Белоруссия сама решит выйти из организации или Лукашенко публично принесет извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
Ранее Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал: «Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу».
В феврале 2024 года президент Белоруссии заявил, что ОДКБ не разрушится без Армении, но призвал армянские власти не торопиться с выходом из организации. «Мы на это (на заявления армянской стороны о заморозке участия в ОДКБ — ИФ) реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится», — сказал Александр Лукашенко.
В мае Пашинян заявлял, что два государства-члена ОДКБ содействовали подготовке Азербайджана к войне в Нагорном Карабахе. Пашинян тогда сообщил, что в подготовке 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года участвовали союзники, и добавил, что ему известно по крайней мере о двух странах-членах ОДКБ, которые были задействованы в подготовке военных действий против них.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В сентябре 2023 года Азербайджан после многомесячной блокады провел военную операцию в Карабахе, напоминает «РИА Новости». Договоренность о прекращении огня между сторонами была достигнута при посредничестве российских миротворцев. Позднее прошли переговоры между представителями Карабаха и Баку, посвященные интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Нина Лютикова