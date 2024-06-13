Минниханов: Мы готовы провести юношеские Исламские игры

«Не надо прорабатывать, нужно поддержать. Многие ваши наработки на этом этапе и заканчиваются. Доводите до конца. Нам нужен международный статус. Проголосуйте и ответьте. Тогда это будет действительно работа комитета», — сказал руководитель республики.