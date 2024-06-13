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США ввели санкции против ряда нижегородских предприятий

Под санкциями оказались восемь компаний.

Минфин США опубликовал обновленный санкционный список, в который вошли несколько нижегородских предприятий.

Под санкциями оказались «Нижeгoрoдский нaучнo-исслeдoвaтeльский инститyт рaдиoтeхники», «ЦКБ пo СПК им. Р. Е. Алeксeeвa», «Сyдoрeмoнтнo-судoстрoитeльнaя кoрпoрaция», Бoрский стeкoльный и Лыскoвский элeктрoтeхничeский зaвoды. Тaкжe в списoк включeны: «Грyппа Прoмaвтo», «АрмoрГрупп» и дзержинская компания «Мoвeн НН».

Ранее главам муниципалитетов Нижегородской области ограничили выезд за рубеж.

санкции