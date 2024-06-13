Посол Армении в Беларуси вызван в Ереван для консультаций

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Ранее в четверг армянский премьер Никол Пашинян заявил, что не посетит с визитом Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.
«Но хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Вообще», — цитирует главу правительства Sputnik Армения.
По его словам, ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Минск покинет организацию или белорусский президент извинится перед армянским народом.
Никол Пашинян напомнил, что один из глав государств ОДКБ рассказывал, что участвовал в подготовке конфликта и желал победы для Баку.
«После этого я должен обсуждать с президентом Беларуси вопросы в формате ОДКБ?» — сказал премьер Армении.
После чего добавил, что все же будет обсуждать с Александром Лукашенко вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.