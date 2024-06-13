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Гуцул — о введенных против нее санкциях США: это было ожидаемо

Башкан Гагаузии заявила, что не видит смысла бояться попадания в санкционный список США.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться.

Министерство финансов США в среду сообщило о включении в новые санкционные списки более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул.

«Увидеть себя в санкционных списках США — не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдаван и, в частности, гагаузов».

написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Она отметил, что бояться судов, санкций и угроз — бессмысленно и это не станет для нее препятствием, чтобы продолжать улучшать жизнь народа и страны.

«Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей», — заключила Гуцул.

В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдовы представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии «Шор», бывший спикер парламента Андриан Канду.

санкции