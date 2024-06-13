Гуцул — о введенных против нее санкциях США: это было ожидаемо

«Увидеть себя в санкционных списках США — не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдаван и, в частности, гагаузов».