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В очередном пакете санкций против России оказалось омское предприятие

Министерство финансов США опубликовало его 12 июня.

В эту среду, 12 июня, Минфин Америки опубликовал новый список российских предприятий, против которых введены санкции.

В список попало и АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП), которое, по оценке Минфина США, «производит средства радиоэлектронной борьбы и специализированные системы связи». Стоит отметить, что это не первые санкции для предприятия — оно попало в санкционный список в феврале 2023 года в странах Евросоюза, а летом в Канаде.

Ранее мы писали, что в сентябре 2023 года в санкционный список попали «Омсктрансмаш» и Омский завод гражданской авиации.

санкции