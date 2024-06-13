В очередном пакете санкций против России оказалось омское предприятие

В список попало и АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП), которое, по оценке Минфина США, «производит средства радиоэлектронной борьбы и специализированные системы связи». Стоит отметить, что это не первые санкции для предприятия — оно попало в санкционный список в феврале 2023 года в странах Евросоюза, а летом в Канаде.