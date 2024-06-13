Постпред Крыма предостерег Запад от санкций против торгового флота России

«Мы говорили о незаконном силовом навязывании так называемых вторичных санкций, о запугивании суверенных государств отлучением от доллара. Участники сошлись во мнении о необходимости консолидированного ответа на эти преступные действия и поэтапного выхода из западной валютной системы, а также о расширении торговли на основе национальных валют, ускорении создания собственной расчетной единицы и применении золотого стандарта, пока новая система будет формироваться», — сказал Мурадов.