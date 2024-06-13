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В Беларуси назначили двух новых министров

В четверг, 13 июня, в Беларуси назначили министров информации и труда и социальной защиты. Подробности сообщает телеграм-канала «Пул Первого». ﻿

Источник: Reuters

Новым министром информации стал Марат Марков, который до этого возглавлял телеканал ОНТ. Прежний руководитель ведомства Владимир Перцов был назначен заместителем главы Администрации президента.

В свою очередь новым руководителем телеканала ОНТ назначен Игорь Луцкий. В апреле Александр Лукашенко освободил его от должности заместителя главы Администрации президента.

Министром труда и социальной защиты назначили Наталью Павлюченко, которая была первым заместителем министра в ведомстве. Ранее должность главы ведомства занимала Ирина Костевич, которая стала депутатом.

Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления, а помощником главы государства по Минской области стал Александр Кохан, ранее занимавший должность главы Петриковского райисполкома.

Лукашенко Александр