В Беларуси назначили двух новых министров

Новым министром информации стал Марат Марков, который до этого возглавлял телеканал ОНТ. Прежний руководитель ведомства Владимир Перцов был назначен заместителем главы Администрации президента.
В свою очередь новым руководителем телеканала ОНТ назначен Игорь Луцкий. В апреле Александр Лукашенко освободил его от должности заместителя главы Администрации президента.
Министром труда и социальной защиты назначили Наталью Павлюченко, которая была первым заместителем министра в ведомстве. Ранее должность главы ведомства занимала Ирина Костевич, которая стала депутатом.
Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления, а помощником главы государства по Минской области стал Александр Кохан, ранее занимавший должность главы Петриковского райисполкома.