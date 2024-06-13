«Деньги должны доходить до детей». Лукашенко требует усовершенствовать материальную поддержку многодетных

«Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят: их пропивают или еще как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы, поддерживая многодетных (а мы будем их поддерживать, это вопрос номер один для нас, и по жилью и так далее), установить барьер и критерии, как донести деньги до детей», — подчеркнул Президент.



«Нам надо очень аккуратно, не формально относиться к этим вопросам. Чтобы деньги получали те, кому они предназначены», — добавил глава государства.