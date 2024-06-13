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МЭР предложило ввести оформление виз в Россию по прибытии

Минэкономразвития предложило внедрить возможность получения виз в Россию по прибытии, а также снять запрет на одностороннюю отмену виз для граждан некоторых стран. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Источник: РИА "Новости"

Суммируя все, что я сказал, мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств <…> рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми.

Дмитрий Вахруков
заместитель министра экономического развития РФ (цитата по ТАСС)

Замминистра также подчеркнул, что одним из важнейших решений должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. «Чтобы мы могли в одностороннем порядке сделать нашу страну безвизовой для отдельных стран», — добавил он.

Кроме того, Минэкономразвития выдвинуло инициативу по пересмотру сроков действия и стоимости российских виз.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Россия планирует отменить визы с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзию и Мьянму. Подписание соглашений ожидается до конца 2024 года.

Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном был запущен 1 августа 2023 года.

По данным «Ведомостей», с 1 августа по 31 декабря 2023 г. гражданам 55 зарубежных государств было выдано 170 000 электронных виз, из которых 25% получили граждане стран, считающихся недружественными.

Нина Лютикова

закон