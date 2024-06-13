МЭР предложило ввести оформление виз в Россию по прибытии

Суммируя все, что я сказал, мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств <…> рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми.