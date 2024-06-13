В мэрии Новосибирска признали ошибку в карте РФ без Крыма и Калининграда

«При размещении поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность. Информация будет исправлена и обновлена», — говорится в сообщении.
В ответ жители сибирской столицы отреагировали по-разному. Кто-то просил наказать, а некоторые отнеслись с пониманием.
«Интересно, что будет с админом, который отвечал за публикацию? Или как у нас нынче повелось “ничего”?», — поинтересовался один из подписчиков.
Публикация, о которой идет речь, вызвала большой общественный резонанс. Интернет-пользователи заметили, что на карте отсутствует Калининградская область, Республика Крым и Новороссия.
Впоследствии пост был удален.
Напомним, что в Эвенкии и на Таймыре отметили национальные праздники.