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В мэрии Новосибирска признали ошибку в карте РФ без Крыма и Калининграда

НОВОСИБИРСК, 13 июня, ФедералПресс. В социальных сетях мэрии Новосибирска в день России появилась карта страны. Однако на ней не было Калининградской области, Крыма и территории Новороссии. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии города.

«При размещении поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность. Информация будет исправлена и обновлена», — говорится в сообщении.

В ответ жители сибирской столицы отреагировали по-разному. Кто-то просил наказать, а некоторые отнеслись с пониманием.

«Интересно, что будет с админом, который отвечал за публикацию? Или как у нас нынче повелось “ничего”?», — поинтересовался один из подписчиков.

Публикация, о которой идет речь, вызвала большой общественный резонанс. Интернет-пользователи заметили, что на карте отсутствует Калининградская область, Республика Крым и Новороссия.

Впоследствии пост был удален.

Напомним, что в Эвенкии и на Таймыре отметили национальные праздники.

Интернет