Мирзиёев: Пришло время нам взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев призвал страны мира принять эффективные меры для кардинального снижения ущерба, наносимого правам человека в результате изменения климата, взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики направил послание участникам четвертого Форума по правам человека, стартовавшего в Самарканде.
Его зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Тема форума — «Экологические вызовы: будущее прав человека в изменяющемся мире, поиск устойчивых решений».
Глава республики подчеркнул, что проведение в Самарканде форумов, посвященных наиболее важным вопросам в сфере прав человека, стало доброй традицией.
В своем послании Мирзиёев отметил, что из-за глобального изменения климата на нашей планете сложилась острая экологическая ситуация, которая стала главным препятствием и угрозой на пути к достижению Целей устойчивого развития. Он также указал на необходимость совместных эффективных действий стран для значительного снижения ущерба правам человека, вызванного изменением климата.
«Безусловно, страны мира должны принять эффективные меры для кардинального снижения ущерба, наносимого правам человека в результате изменения климата. Пришло время всем нам взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений», — подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность, что инициатива Узбекистана по разработке и продвижению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О защите прав человека в условиях борьбы с негативными последствиями изменения климата в Центральной Азии» будет поддержана.