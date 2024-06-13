Мирзиёев: Пришло время нам взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений

В своем послании Мирзиёев отметил, что из-за глобального изменения климата на нашей планете сложилась острая экологическая ситуация, которая стала главным препятствием и угрозой на пути к достижению Целей устойчивого развития. Он также указал на необходимость совместных эффективных действий стран для значительного снижения ущерба правам человека, вызванного изменением климата.