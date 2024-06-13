Депутат Картаполов: выход Армении не повлияет на обороноспособность ОДКБ

Вчера, 12 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, но конкретные сроки возможного решения он не назвал. Сегодня, 13 июня, Пашинян объяснил, что планы по выходу из ОДКБ связаны позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван может остаться в ОДКБ, если Лукашенко найдет «такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».