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Депутат Картаполов: выход Армении не повлияет на обороноспособность ОДКБ

Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не скажется на обороноспособности организации, но повлияет на собственную обороноспособность этого государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: РИА "Новости"

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это — за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия», — сказал Картаполов «РИА Новости».

Россия, в свою очередь, надеется, что у армянского народа возобладает здравый смысл, добавил он.

Вчера, 12 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, но конкретные сроки возможного решения он не назвал. Сегодня, 13 июня, Пашинян объяснил, что планы по выходу из ОДКБ связаны позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван может остаться в ОДКБ, если Лукашенко найдет «такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

Госдума