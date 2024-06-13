Страны НАТО поставили Украине оружие на $98 млрд

20 мая прошло 22-е заседание контактной группы по координации поставок оружия Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вооружение будет впредь поступать на Украину «стабильным потоком». По его словам, именно поставки оружие окажут в дальнейшем решающее влияние на ход боевых действий.