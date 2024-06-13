Страны НАТО поставили Украине оружие на $98 млрд

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», — заявил Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по военной помощи Украине в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания заявил, что главы минобороны стран альянса обсудят на заседании новые меры противодействия России, в том числе ее «подрывной деятельности» в странах альянса.
20 мая прошло 22-е заседание контактной группы по координации поставок оружия Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вооружение будет впредь поступать на Украину «стабильным потоком». По его словам, именно поставки оружие окажут в дальнейшем решающее влияние на ход боевых действий.