Илан Шор: «Санкции США означают, что мы все делаем правильно»

США объявили о санкциях в отношении Башкана Гагаузии Евгении Гуцул. В сообщении посольства утверждается, что она совершает «попытки незаконного политического вмешательства». Лидер политического блока «Победа» Илан Шор резко отреагировал на это, заявив, что для американцев есть только два вида молдавских политиков: «или слуга, или враг».
«Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было. Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: “Нас бьют — мы крепчаем”. Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать», — сказал Шор.
Евгения Гуцул отметила, что для нее не стало сюрпризом увидеть себя в санкционных списках США.
«Бояться судов, санкций, угроз — бессмысленно. Перед большой целью — улучшение жизни для моего народа и страны — мы с нашей командой не остановимся. Полосу препятствий, которую устраивает Майя Санду и ее кураторы, мы преодолевали и преодолеем», — заявила Гуцул.