Илан Шор: «Санкции США означают, что мы все делаем правильно»

«Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было. Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: “Нас бьют — мы крепчаем”. Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать», — сказал Шор.