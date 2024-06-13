Сергей Шелест призвал юных омичей не купаться в фонтане у библиотеки Пушкина

«Уважаемые омичи, сегодня, проезжая мимо библиотеки имени Пушкина увидел, как маленькие дети плескаются водой из фонтана, ходят по краям чаш. Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр», — обратился к омичам Сергей Шелест.