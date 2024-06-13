Сергей Шелест призвал юных омичей не купаться в фонтане у библиотеки Пушкина

Мэр Омска Сергей Шелест попросил родителей проследить, чтобы их дети не купались в фонтане у библиотеки Пушкина.
Ранее мы писали, что у библиотеки Пушкина в Омске снова заработал фонтан. Его торжественно запустили в минувший День России.
«Уважаемые омичи, сегодня, проезжая мимо библиотеки имени Пушкина увидел, как маленькие дети плескаются водой из фонтана, ходят по краям чаш. Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр», — обратился к омичам Сергей Шелест.
Напомним, с середины недели в Омск придет 30-градусная жара.