Новый масштабный митинг в поддержку представителей политического блока «Победа», подвергающихся политическому преследованию со стороны преступной власти Санду-PAS, прошел у Кишиневского суда сектора Буюкань. Сотни людей скандировали антиправительственные лозунги перед инстанцией, где должно было состояться заседание по делу против Башкана Гагаузии Евгении Гуцул и ее коллеги Светланы Попан, и требовали снять с них обвинения.
Глава Гагаузской автономии была вынуждена явиться в суд без адвоката, так как его остановили в аэропорту по возвращении из Российской Федерации с представителями блока «Победа».
«PAS лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту. Я была удивлена, что, когда я приехала, меня беспрепятственно пропустили. Но оказалось, у них была цель — чтобы я на сегодняшнем заседании осталась одна, без адвоката. Это вызов всей Гагаузии. Мы — дружелюбный народ, мы хотим мира и дружбы. Мы не хотим, чтобы кто-то запрещал нам возвращаться на Родину. Это наша страна!».
В митинге участвовали также депутаты от парламентской группы «Победа», которые осудили запугивание оппозиции и граждан, не разделяющих взгляды власти.
«Сегодня судят не Евгению Гуцул. Сегодня посредством этого сфабрикованного уголовного дела оказывается давление на жителей Гагаузии. Это — очень серьезно. Многие сейчас пытаются запугать нас, говоря, что завтра с нас снимут депутатскую неприкосновенность. Но мы твердо стоим на своем. Вчера мы еще были в Москве, но вернулись домой, не побоялись их преследований. Сегодня мы побывали в российском посольстве, чтобы поздравить дипломатическую миссию с национальным праздником, а завтра мы пойдем в парламент и покажем всем, что мы ничего не боимся!».
В свою очередь депутат Вадим Фотеску призвал судей не втягиваться в игры власти и обеспечить справедливое судебное разбирательство. Он также осудил попытку власти PAS втянуть Молдову в вооруженный конфликт.
«Они уже давно планируют убрать из Конституции статью о нейтралитете нашей страны. Они подготовили для нас украинский сценарий. Это уже ни для кого не секрет. Нейтралитет им мешает. Он мешает им ввозить иностранное оружие и легионы, чтобы превратить Молдову в новое поле боя. Мы требуем соблюдения Конституции и будем настаивать на сохранении нейтралитета нашей страны. Мы мирная страна и не собираемся ни с кем воевать», — заявил Вадим Фотеску.
А депутат Регина Апостолова отметила, что преследование PAS теперь направлено не только против оппозиционных политиков, но и против обычных граждан, которые не разделяют позицию власти.
«Сегодня давление оказывается не только на политиков, на лидеров партии “ШОР”, партии “Шанс”, но и на всех активистов в Республике Молдова. Совершаются беспрецедентные беззакония. Только смена власти и курса развития может вывести нас из тупика. Страны СНГ, Россия, Евразийский союз — наше будущее», — подчеркнула Регина Апостолова.
И депутат Ирина Лозован обратила внимание на деградацию верховенства закона.
«В Молдове установлена абсолютная диктатура. Они могут позволить себе все. Они позволяют себе ставить себя выше закона и занимаются тем, что запугивают людей. Сегодня мы боремся за нашу страну, которая хочет жить в мире, за наш народ, который хочет процветания. Сейчас не время бояться. Если каждый из нас будет сидеть дома и бояться за себя, завтра мы потеряем нашу страну, и будет уже слишком поздно», — сказала Ирина Лозован.
Председатель парламентской группы «Победа» Василе Боля выразил уверенность в том, что оппозиция сможет противостоять действующей власти PAS на следующих выборах.
«Я убежден, что мы добьемся успеха и победы. На президентских выборах, на парламентских выборах мы добьемся победы для всей нашей страны. Мы добьемся победы, потому что мы не сдаемся, не опускаем руки и не отступаем. Те, кто не сдаются, всегда побеждают».
А председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу подтвердил свою поддержку представителям блока «Победа», которых несправедливо судят.
«Я хочу сказать Евгении и Светлане, что мы всегда будем рядом с ними, потому что мы никогда не бросаем своих. Сегодня мы боремся за нашу страну, чтобы вернуть ее обратно. И мы победим, потому что мы боремся за наших детей, за наших родителей, за нашу страну. Мы обязательно победим, потому что с нами Бог», — заявил Алексей Лунгу.
Представитель политического блока «Победа» Александр Панов осудил, в свою очередь, дискриминационную политику власти PAS в отношении жителей автономии.
«Мы хотим жить в независимой стране, жить в дружбе со всеми и жить в своей стране. Пусть нас называют молдаванами, а не румынами. Пусть нас не называют сепаратистами, потому что мы — коренной народ Республики Молдова. И мы будем защищать свои права и права нашего Башкана», — сказал Александр Панов.
А советник Башкана Гагаузии Юрий Кузнецов отметил единство молдавского народа, который сегодня борется за возрождение своей страны.
«Сегодня народ объединился ради общего дела — ради победы, ради преодоления той ситуации, в которой сегодня оказалась страна. Сегодня мало кто хочет оставаться в нашей стране, но я убежден, что с приходом новой власти все изменится», — считает Юрий Кузнецов.
В итоге судебное заседание не состоялось, так как адвокат Башкана, остановленный пограничниками в аэропорту, не смог вовремя приехать в суд. Политический блок «Победа» осуждает это очередное злоупотребление власти в отношении фундаментального права человека — права на свободу передвижения.