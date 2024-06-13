Новый митинг в поддержку представителей блока «Победа», преследуемых PAS: Сотни людей скандировали антиправительственные лозунги в Суде сектора Буюкань

«Сегодня судят не Евгению Гуцул. Сегодня посредством этого сфабрикованного уголовного дела оказывается давление на жителей Гагаузии. Это — очень серьезно. Многие сейчас пытаются запугать нас, говоря, что завтра с нас снимут депутатскую неприкосновенность. Но мы твердо стоим на своем. Вчера мы еще были в Москве, но вернулись домой, не побоялись их преследований. Сегодня мы побывали в российском посольстве, чтобы поздравить дипломатическую миссию с национальным праздником, а завтра мы пойдем в парламент и покажем всем, что мы ничего не боимся!».