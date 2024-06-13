В Молдове утверждена экологическая стратегия на 2024−2030 годы

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило экологическую стратегию на 2024−2030 годы, которая описывает меры и условия, необходимые для защиты окружающей среды — воздуха, воды, почвы, флоры и фауны, в условиях устойчивого развития.
Стратегия гарантирует безопасные условия для окружающей среды и жизни в соответствии с европейскими экологическими целями. Цель документа — уменьшить загрязнение окружающей среды и нагрузки на климат, связанной с производством и потреблением, особенно в области энергетики, промышленности, строительства и инфраструктуры, мобильности, туризма, международной торговли и продовольственной системы. Один из аспектов направлен на сокращение чистых выбросов парниковых газов как минимум на 70% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.
Стратегия также предполагает экологическое образование, которое поможет гражданам осознавать экологические проблемы и предпринимать индивидуальные природоохранные действия, в том числе на уровне местных сообществ.
В долгосрочной перспективе документ предусматривает пути развития зеленой экономики, предлагает новые возможности для использования технологических инноваций и получения техпомощи для смягчения последствий изменения климата.
Экологическая стратегия на 2024−2030 годы была разработана Министерством окружающей среды Молдовы при участии проекта «Зеленое правосудие для защищенной окружающей среды и устойчивых сообществ в Республике Молдова», поддержанного посольством Швеции.