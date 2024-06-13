В Молдове утверждена экологическая стратегия на 2024−2030 годы

Стратегия гарантирует безопасные условия для окружающей среды и жизни в соответствии с европейскими экологическими целями. Цель документа — уменьшить загрязнение окружающей среды и нагрузки на климат, связанной с производством и потреблением, особенно в области энергетики, промышленности, строительства и инфраструктуры, мобильности, туризма, международной торговли и продовольственной системы. Один из аспектов направлен на сокращение чистых выбросов парниковых газов как минимум на 70% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.